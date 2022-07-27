Цены на газ в Европе подскочили на 12%

Новый скачок вызван сокращением поставок по "Северному потоку"

Цены на газ в Европе с открытием торгов ускорили темпы роста, подскочив сразу на 12%. По данным лондонской биржи ICE, стоимость приблизилась к 2350 долларам за тысячу кубометров.

На открытии торгов фьючерсные контракты на поставку газа в августе по индексу TTF прибавили более 5% к расчетной цене вторника, и почти сразу подорожали еще на 6,5% - до 2235,5 доллара за тысячу кубометров. Вскоре котировки превысили 2300 долларов, остановившись на отметке 2330.

Причина нового резкого повышения цены – снижение "Газпромом" с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу - "Северному потоку". Из=за остановки на плановый ремонт еще одной турбины по магистрали прокачивается не более 20% от проектной мощности - около 33 миллионов кубометров в сутки, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"