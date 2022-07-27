ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цены на газ в Европе подскочили на 12%

10:23
  • среда
  • 27 июля 2022

Новый скачок вызван сокращением поставок по "Северному потоку"

Цены на газ в Европе с открытием торгов ускорили темпы роста, подскочив сразу на 12%. По данным лондонской биржи ICE, стоимость приблизилась к 2350 долларам за тысячу кубометров.

"Газпром" снизил поставки газа по "Северному потоку" до 20% от максимума
Цены на газ в Европе превысили 00 за тысячу кубов

На открытии торгов фьючерсные контракты на поставку газа в августе по индексу TTF прибавили более 5% к расчетной цене вторника, и почти сразу подорожали еще на 6,5% - до 2235,5 доллара за тысячу кубометров. Вскоре котировки превысили 2300 долларов, остановившись на отметке 2330.

Причина нового резкого повышения цены – снижение "Газпромом" с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу - "Северному потоку". Из=за остановки на плановый ремонт еще одной турбины по магистрали прокачивается не более 20% от проектной мощности - около 33 миллионов кубометров в сутки, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.