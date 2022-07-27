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Боррель посетовал, что Лаврова чаще цитируют в СМИ, чем его

10:47
  • среда
  • 27 июля 2022

Есть тенденция слушать врага, отметил он

Западные СМИ часто не передают заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, однако пишут о всех словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Лавров рассказал об интересе к военно-техническому сотрудничеству с Конго

На такую несправедливость пожаловался сам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, <...> и никто не подхватывает эту информацию в СМИ", - сообщил он в интервью радиостанции Cadena SER (цитата по ТАСС).

Боррель напомнил, что недавно председатель Европейского совета Шарль Мишель был на саммите Африканского союза. Он сделал заявление о санкциях, однако "ни одно западное СМИ не написало об этом".

"Есть определенная тенденция слушать врага, противника", - отметил он.

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