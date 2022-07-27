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Немцев предупредили о грядущем дефиците туалетной бумаги

10:44
  • среда
  • 27 июля 2022

Причина - дорогой газ

Жителей Германии предупредили о грядущем дефиците туалетной бумаги и упаковки для лекарств. Причина – дефицит газа, из-за чего возникли проблемы с производством бумажной продукции.

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"Речь идет также об упаковочной бумаге, нужной для хранения и перевозки продуктов. Лекарства упаковывают в картонную коробку, в ней же лежит бумажная инструкция. Картон используется во многих средствах гигиены, например, в туалетной бумаге", - приводит газета "Die Zeit" комментарий председателя правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юргена Шаллера.

В статье, озаглавленной "Бумага превыше всего", уточняется, что производство бумажной продукции требует большого количества энергии - бумагу нужно тщательно высушить. Сокращение поставок газа из России может привести к сворачиванию производства, поскольку оно завязано на использовании этого вида топлива.

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