Последние данные о ходе спецоперации по защите Донбасса

ВСУ ударили по Антоновскому мосту

Украинские боевики за сутки выпустили по территории ДНР более 300 снарядов. Есть раненые. В Ясиноватой обесточена насосная станция, город остался без воды. Из американских систем “Хаймарс” киевские силовики обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Наши военные и подразделения народных республик подавляют огневые точки врага. Удары нанесли по Авдеевке и позициям ВСУ в Бахмутском районе.

Ночное небо озаряют яркие вспышки. Под покровом темноты ВСУ вновь наносят удары по Антоновскому мосту. Он соединяет два крупных населённых пункта и является важнейшим для Херсонской области транспортным объектом, в том числе для доставки продовольствия. Мост был обстрелян из американских РСЗО "Хаймарс". Он повреждён, но не разрушен. Тем не менее, движение перекрыто. В ближайшее время российские военные организуют временную переправу.

В Херсонской области ВСУ также нанесли ракетный удар по двум общеобразовательным школам. Здания получили серьёзные повреждения и проводить занятия теперь там невозможно. А в Донецкой области украинские боевики из дальнобойной артиллерии атаковали психиатрическую больницу. Персонал и пациентов спасло то, что практически все снаряды легли в соседний лесной массив. И лишь взрывной волной выбило окна.

"Остекление больницы тоже пострадало. Но я думаю, что около 20 стёкол повреждено, вылетели рамы в палатах отделений. И в переходах больницы. Пациенты все были спущены в подвал своевременно", - говорит заместитель главного врача больницы Татьяна Басова.

Круглосуточно в движении расчёты реактивных систем залпового огня "Смерч" союзных войск. Наводчик быстро определяет угол атаки по полученным от разведки координатам и передаёт их на командный пункт. Удар наносят без промедления. После нанесения удара РСЗО быстро покидают позиции. Такая тактика позволяет оставаться незамеченными и делает расчёты российской артиллерии неуловимыми. Отойдя на безопасное расстояние, экипаж может перезарядить и дозаправить машину.

Артиллеристы 2-го корпуса народной милиции ЛНР ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по огневым точкам и укреплениям боевиков. Наводить на цель и контролировать точность попадания помогают беспилотники.

"Ведём борьбу с артиллерийскими боевыми система ВСУ, с живой силой, техникой. Передвигаемся, перемещаемся постоянно. На одном месте не стоим. Отработали, всё, спрятались, скрылись", - говорит командир подразделения.

В освобождённый от украинских националистов Лисичанск доставили очередную партию гуманитарной помощи: 30 тонн продуктов, воды и предметов первой необходимости. Люди благодарят военных, а дети читают им стихи и рассказывают о своих мечтах.

Сегодня - День памяти детей, погибших в Донбассе. За восемь лет жертвами обстрелов вооружённых сил Украины стали больше 130 юных жителей Донецкой и Луганской республик.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"