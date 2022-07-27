Семье погибшего майора Андрея Спирина передали звезду Героя России

Ценой жизни он спас подчинённых

Звезду Героя России вручили семье Андрея Спирина. Ценой жизни он спас подчинённых - вызвал огонь на себя и позволил сослуживцам вывезти раненых. Майор Спирин защищал жителей Донбасса с первых дней операции. Под его командованием было отбито 4 атаки превосходящих сил противника. Удалось сохранить стратегический плацдарм и не допустить контрнаступления ВСУ.

Обстановка трогательная и печально-торжественная. Звезду Героя России вручают супруге и родителям майора Андрея Спирина. Он погиб, выполняя боевую задачу и прикрывая товарищей от огня противника. Про таких говорят: честь и совесть нашей армии.

"Он офицер, и он принял решение остаться со своими, исполняя свой воинский долг. Ценой своей жизни он спас жизни десятков своих подчинённых", - говорит командующий Северным флотом, адмирал, Герой России Александр Моисеев.

И не только подчинённых - жизни сотен и тысяч простых жителей Донбасса, которых наши военных защищают в ходе спецоперации.

"Я был в Донецке и Мариуполе. За два дня, которые мы пробыли в Донецке, погибли трое детей. Подвиг наших бойцов, подвиг Андрея Спирина, не напрасен", - говорит врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Майор Спирин воевал в Донбассе с первых дней спецоперации. Был заместителем командира мотострелкового батальона по вооружению. Эвакуировал подбитые машины, доставлял боеприпасы и новую технику, вывозил раненых с поля боя. Никогда не терял присутствия духа. Не боялся даже самых сложных задач. Рисковал жизнью и неоднократно проявлял героизм.

"Чтобы выйти из-под миномётного огня, он прикрыл бронированной ремонтно-эвакуационной машиной наш выход. Мы отошли, обошли засаду и успешно вышли на высоту. Андрей Саныч, он всегда показывал презрение к смерти", - говорит офицер армейского корпуса Северного флота Алексей.

В одном из боёв майор получил ранение и после лечения мог вернуться в Россию. Но это было не в его правилах. Для офицера Спирина остаться дома - значило не выполнить служебный долг и подвести боевых товарищей, которые воевали на передовой.

"В нём была такая справедливость, порой даже непонятная для меня. Честность, порядочность. У меня, как у жены, конечно, после ранения мужа, естественно, я не хотела, чтобы он ехал, потому что страх потерять любимого человека - это... Мне муж сказал: а как я буду смотреть своему сыну дальше в глаза?" – рассказывает жена Андрея Спирина Наталья.

13 июня на окраине Рубежного развернулся ожесточённый бой с превосходящими силами националистов. Руководитель одного из подразделений погиб. Спирин принял командование на себя. Получил ещё одно ранение, но продолжал отбивать атаки. Дважды вызывал огонь на себя. Наши подразделения уже теснили противника. В отчаянной попытке отбиться ВСУ ударили по позициям Спирина. Герой погиб, но смог удержать важный рубеж и предотвратить контрнаступление. ВСУ понесли большие потери.

"Я горжусь им, просто, независимо от звезды. Гордость - это будет всегда. Всегда будет с сыном, со мной, с родителями, с его друзьями", - говорит супруга Андрея.

А самым главным героем и примером беззаветного мужества майор Спирин останется для сына. Сына, который так похож на отца.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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