Стартовала программа студенческих экспедиций "Открываем Россию заново"

В этом году планируется сопровождение 50 экспедиций

В Москве стартовала Всероссийская межуниверситетская программа студенческих экспедиций "Открываем Россию заново". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

За 5 лет было проведено более трёхсот экспедиций, в которых приняли участие три с половиной тысячи человек. В этом году программа выходит на новый уровень. На сегодняшней пресс-конференции в Москве организаторы мероприятия рассказали обо всех изменениях, направлениях предстоящих экспедиций, а также сообщили условия подачи заявок.

"Студенты получают возможность проявить свои профессиональные компетенции, отправиться в экспедицию для работы над реальными проектами развития российских регионов. Ну а региональные команды - получить поддержку лучших молодых специалистов страны. Уже в этом году мы планируем сопровождение 50 экспедиций", - сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.



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