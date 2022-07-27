В Приморском океанариуме разразился скандал из-за условий содержания животных

На ужасные условия пожаловались сотрудники дельфинария, руководство все претензии отвергает

Природоохранная прокуратура проверяет Приморский океанариум после жалоб на недопустимые условия содержания животных. Они часто получают серьёзные травмы и болеют. Руководство заведения игнорирует просьбы персонала устранить многочисленные нарушения, которые угрожают жизни и здоровью обитателей.

Белухе Лере явно нездоровится - ее тошнит. Еще одна воспитанница Джессика и ее годовалая дочь Калина жуют обшивку, так называемую гидроизоляцию бассейна. Кадры, которые не видят посетители океанариума, обнародовал руководитель дельфинария. Говорит, условия, в которых содержат животных, нужно срочно менять.

"Гидроизоляцию, когда по чуть-чуть отходила, отрезали, а сейчас это все пластами. И эти куски таскают животные, они глотают их. Это может привести к смерти животных", - предупреждает руководитель дельфинария Игорь Костычев.

Шоу млекопитающих - визитная карточка Приморского океанариума. Представления каждый раз собирают полный зал. Но несколько дней назад на официальном сайте появилась информация, что дельфинарий закрывается. Причина - один из артистов, морж Миша, "ушел в отпуск в связи с романтическим настроем". Однако сотрудники уверяют, что дело совсем не в природных инстинктах животного.

"У моржа период любви и страсти январь - февраль. К тому же из-за одного моржа не могли закрыть весь дельфинарий. Это была наша инициатива, чтобы обратить на себя внимание", - говорит старший тренер отдела по работе с морскими млекопитающими дельфинария Антон Орлов.

Антон уже около трех лет кормит, тренирует и воспитывает моржа. И уверяет, что сейчас животное в опасности. О куски гидроизоляции он ранит пасть, часть пластика проглатывает, из-за чего возникают проблемы с пищеварением, даже во время выступлений.

"Как известно, у нас же было четыре моржа, и сколько он должен съесть ее, чтоб стать четвертым? Нас обязывали присутствовать на вскрытии, и у каждого в животе была гидроизоляция", - говорит Орлов.

Работники дельфинария утверждают, что и качество воды в бассейнах оставляет желать лучшего. Недавно стало известно, что у афалины Васи обнаружен золотистый стафилококк. По словам специалистов, эта бактерия практически не поддается лечению. И может вызывать серьезные последствия, как у животных, так и у людей. Поэтому тренеры приняли решение остановить выступления.

"Я хочу, чтобы это не воспринималось как саботаж. Мы переживаем за животных. Как мы можем выступать с больными или потенциально больными животными", - говорит старший тренер отдела по работе с морскими млекопитающими Дельфинария Северин Леунов.

По словам сотрудников, они регулярно писали служебные записки высшему руководству о том, что бассейны требуют срочного ремонта. 17 июня, например, у белухи Джессики обнаружили во рту металлический предмет весом 350 граммов, а через месяц белуха Калина получила травму головы, ударившись о датчик уровня воды.

Зайти в сам океанариум и посмотреть на животных, увидеть, как они себя сейчас чувствуют, оценить условия, в которых они содержаться, съемочная группа "ТВ Центр" не смогла. В пресс-службе отказали на такой запрос. Говорят, руководство и тренеры заняты и в ближайшие дни подобные показы на камеру не планируют проводить.

Официальную позицию руководство океанариума представило в пресс-релизе, заявив, что весь негатив - это реакция некоторых должностных лиц на вскрытые нарушения законодательства. Стафилококк у афалины сейчас лечения не требует. А в океанариуме осуществляется контроль за состоянием бассейнов и проводится их техническое обслуживание.

По словам сотрудников, руководство настаивает, чтобы они возобновили представления в ближайшее время. А проверкой инцидента уже занялась природоохранная прокуратура.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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