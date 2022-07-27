Китай пригрозил жесткими мерами в случае визита Пелоси на Тайвань

Пекин может создать бесполетную зону над Тайванем

Администрация президента США пытается убедить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси отказаться от поездки на Тайвань. Об этом сообщил телеканал CNN. По данным журналистов, сотрудники Пентагона и Белого дома напрямую не отговаривают Пелоси от визита, однако сообщили ей о возможных рисках.

Ранее Джо Байден, сославшись на оборонное ведомство, заявил, что посещение Тайваня в данный момент - не самая лучшая идея. Поездку неоднократно переносили. Новая возможная дата - август.

В Вашингтоне обеспокоены жёсткой позицией Китая. Готовящийся визит американских конгрессменов Пекин расценивает как вмешательство во внутренние дела. По данным СМИ, КНР может создать бесполётную зону над Тайванем и принять другие решительные меры для защиты национального суверенитета.

В последние месяцы боевая авиация Китая стала чаще проводить патрулирование в регионе, а на Тайване в понедельник стартовали большие военные учения.

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