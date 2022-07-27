ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай пригрозил жесткими мерами в случае визита Пелоси на Тайвань

11:50
  • среда
  • 27 июля 2022

Пекин может создать бесполетную зону над Тайванем

Администрация президента США пытается убедить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси отказаться от поездки на Тайвань. Об этом сообщил телеканал CNN. По данным журналистов, сотрудники Пентагона и Белого дома напрямую не отговаривают Пелоси от визита, однако сообщили ей о возможных рисках.

Ранее Джо Байден, сославшись на оборонное ведомство, заявил, что посещение Тайваня в данный момент - не самая лучшая идея. Поездку неоднократно переносили. Новая возможная дата - август.

В Вашингтоне обеспокоены жёсткой позицией Китая. Готовящийся визит американских конгрессменов Пекин расценивает как вмешательство во внутренние дела. По данным СМИ, КНР может создать бесполётную зону над Тайванем и принять другие решительные меры для защиты национального суверенитета.

В последние месяцы боевая авиация Китая стала чаще проводить патрулирование в регионе, а на Тайване в понедельник стартовали большие военные учения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.