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Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Маргариты Курносовой

12:02
  • среда
  • 27 июля 2022

Осталось собрать еще 250 тысяч

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 8-летней Маргариты Курносовой. За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё около 250 тысячи рублей.

У девочки врождённый порок сердца - множественные дефекты межпредсердной перегородки. Из-за сложной анатомии провести малотравматичную операцию оказалось невозможно. А манипуляции на открытом сердце Рита может не перенести. Итальянские врачи согласились помочь, но лечение стоит больше миллиона рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах. 

Мы продолжаем помогать Маргарите все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. ​Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Маргариты Курносовой, программа 1450

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Маргарита Курносова
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