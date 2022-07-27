В ЕС опровергли сообщения об отмене выдачи виз россиянам

Ранее появились предположения, что граждане России могут столкнуться с визовыми ограничениями

Евросоюз не принимал каких-либо решений относительно ограничения или прекращения выдачи виз гражданам России. Об этом в среду, 27 июля, рассказал источник в постоянном представительстве ЕС в Москве.

Комментируя заявления российских властей о том, что допустима ситуация, при которой граждане России могут столкнуться с визовыми ограничениями со стороны членов Шенгенского соглашения, источник в постпредстве Евросоюза заявил, что на уровне Брюсселя какие-либо решения в этой области не принимались, сообщает РИА Новости.

Официальные комментарии европейских властей пока не поступали.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел предупредили, что в случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами нельзя исключать никаких сценариев, в том числе — с прекращением выдачи гражданам России шенгенских виз.

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