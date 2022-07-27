МИД России предупредил Запад о невозможности "переиграть ситуацию"

Своими действиями западные страны сами заводят себя в тупик

Попытки ряда государств изолировать Россию при помощи санкций привели к тому, что авторы ограничений сами загнали себя в тупик. Такое заявление в среду, 27 июля, сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В интервью радио Sputnik Захарова указала, что "как бы они ни запугивали, какие бы методички они ни рассылали, какие условия бы они ни ставили, сколько бы они ни бегали по министрам и президентам различных стран", в результате западные государства заводят себя в еще больший тупик.

При этом у авторов санкций не осталось никаких ни дипломатических, ни международно-политических инструментов, чтобы "переиграть эту ситуацию". По мнению Захаровой, "для них это, возможно, была такая финальная игра", в которой "они задрали ставки настолько, что на кон нужно было поставить все, даже то, чего нет".

В результате действия Запада оборачиваются против него же и в экономике, и в политике, отметила представитель МИД.

Ранее российские власти в очередной раз предупредили Запад о пагубных последствиях санкций. В Минсельхозе заявили, что рестрикции против России могут иметь тяжелые последствия для разбалансированного мирового агрорынка, под угрозой в том числе и продовольственная безопасность.

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