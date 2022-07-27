Раскрыты темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Как правило, это широкий круг вопросов

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов раскрыл темы, которые могут обсудить президенты России и Турции на встрече в Сочи 5 августа.

Ожидается, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затронут вопросы региональной повестки, ситуацию на Украине и в Черноморском регионе, а также сирийский конфликт, передает РИА Новости.

"Как правило, в беседах на высшем уровне между российским и турецким руководителями обсуждается довольно широкий круг тем, которые интересуют наши страны", - отметил посол.

О встрече Путина и Эрдогана стало известно накануне. Турецкий лидер прибудет в Сочи с однодневным визитом. В предыдущий раз Эрдоган и Путин встречались на полях саммита астанинской "тройки" 19 июля в Тегеране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"