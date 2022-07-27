ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Западные компании подсчитали убытки от ухода из России

11:37
  • среда
  • 27 июля 2022

Потери исчисляются в миллиардах

Покинувшие российский рынок крупные западные компании подсчитывают убытки. По данным отчетов фирм за первое полугодие, потери исчисляются в миллиардах.

Visa оценила убытки из-за приостановки деятельности в России
В Европе подсчитывают убытки от антироссийских санкций

Уход из России обошелся французскому производителю шин Michelin в 202 миллиона евро. Компания приостановила свою деятельность на российском рынке на фоне специальной военной операции на Украине, окончательное решение было принято в июне. Чистая прибыль Michelin в результате этого шага снизилась с 1,03 миллиарда евро в 2021 году до 843 миллионов евро, передает Reuters.

Почти миллиард фунтов стерлингов убытков понес один из крупнейших в мире производителей табачной продукции British American Tobacco.

"Потери в размере 958 миллионов фунтов стерлингов связаны с обесценением активов и обязательств, классифицированных как "ожидающие продажи", 957 миллионов из которых связаны с бизнесом в России", - сообщает BAT. Компания заявила о прекращении деятельности в России в марте.

Убытки понес и немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz. Издержки компании из-за приостановки производства и поставок в Россию составили 1,4 миллиарда евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Логотипы компаний Ford и Michelin
Логотипы компаний Ford и Michelin
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.