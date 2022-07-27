Западные компании подсчитали убытки от ухода из России

Потери исчисляются в миллиардах

Покинувшие российский рынок крупные западные компании подсчитывают убытки. По данным отчетов фирм за первое полугодие, потери исчисляются в миллиардах.

Уход из России обошелся французскому производителю шин Michelin в 202 миллиона евро. Компания приостановила свою деятельность на российском рынке на фоне специальной военной операции на Украине, окончательное решение было принято в июне. Чистая прибыль Michelin в результате этого шага снизилась с 1,03 миллиарда евро в 2021 году до 843 миллионов евро, передает Reuters.

Почти миллиард фунтов стерлингов убытков понес один из крупнейших в мире производителей табачной продукции British American Tobacco.

"Потери в размере 958 миллионов фунтов стерлингов связаны с обесценением активов и обязательств, классифицированных как "ожидающие продажи", 957 миллионов из которых связаны с бизнесом в России", - сообщает BAT. Компания заявила о прекращении деятельности в России в марте.

Убытки понес и немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz. Издержки компании из-за приостановки производства и поставок в Россию составили 1,4 миллиарда евро.

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