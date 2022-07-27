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Китай предостерег США от вмешательства в отношения Пекина и Москвы

12:18
  • среда
  • 27 июля 2022

Таких действий в КНР не потерпят

Сотрудничество Пекина с Москвой не нацелено против кого бы то ни было, однако Китай не собирается терпеть чужое вмешательство. Такое заявление в среду, 27 июля, сделал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
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Чиновник подчеркнул, что Пекин выступает категорически против противозаконных односторонних санкций, которыми угрожают американские власти.

Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения, цитирует Лицзяня ТАСС.

Ранее стало известно, что группа американских сенаторов разработала законопроект о введении санкций за покупку Китаем российской нефти. По мнению авторов законодательной инициативы, покупая российские энергоносители, Китай поддерживает действия России на Украине. Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этих усилиях, должна столкнуться с серьезными последствиями, утверждают сенаторы.

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
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