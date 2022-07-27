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Земфиру заметили отдыхающей на лужайке в центре Парижа

12:34
  • среда
  • 27 июля 2022

Певица сидела на траве, облаченная во все черное

Певица Земфира в конце февраля перебралась в Париж вслед за своей подругой Ренатой Литвиновой. Певицу и актрису регулярно видят вместе на модных показах, теннисных турнирах и просто на улицах французской столицы.

Накануне рок-звезду заметили отдыхающей на лужайке в центре Парижа. Фото и видео появились в соцсетях МУЗ ТВ. Телеканал утверждает, что Земфиру заметили на лужайке возле Лувра. На фото певица, облаченная во все черное, сидит на траве и позирует женщине, которая снимала ее на камеру мобильного телефона.

 

Телеканал также показал фото Ренаты Литвиновой. Снимки были сделаны на дне рождения дочери актрисы – Ульяны Добровской. Накануне ей исполнился 21 года. Позднее в соцсетях появилось видео, на котором Земфира преподносит Ульяне торт.

Ранее Литвинова опубликовала совместное фото с Земфирой. Подписчики заметили, что певица в последнее время заметно похорошела и выглядит счастливой и отдохнувшей.

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