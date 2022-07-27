В России выросла компенсация на ремонт жилья после ЧС

Такое решение приняли в правительстве

Российское правительство проиндексировало размер компенсаций на капитальный ремонт жилья, которое было повреждено, в том числе в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного или техногенного характера. Соответствующее постановление во вторник, 26 июля, подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

На восстановление каждого квадратного метра жилья будет выделяться не 6 тысяч, а 7 тысяч рублей. Исходя из этого будут рассчитываться трансферты, направляемые региональным бюджетам на выплату компенсации.

Наряду с этим изменены параметры софинансирования трансфертов. В случае чрезвычайных ситуаций федерального или межрегионального характера государство профинансирует меры социальной поддержки граждан на 100%.

Если ЧС носит региональный характер, параметры софинансирования будут рассчитываться исходя из финансовой обеспеченности того или иного субъекта Российской Федерации, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее глава правительства распределил полномочия и направления кураторства между своими заместителями. Виктория Абрамченко будет курировать системы, необходимые для мониторинга окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

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