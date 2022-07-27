Москва призвала набраться терпения в реализации зерновой сделки

Предстоит согласовать немало деталей

Сроки практической реализации соглашения по экспорту украинского зерна будут зависеть от согласования технических деталей в рамках совместного координационного цента. Об этом в среду, 27 июля, рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов.

Дипломат предложил "немножечко набраться терпения" тем, кто интересуется, "а когда пойдут первые суда, когда первые грузы" (цитата по "Интерфаксу").

По словам Ерхова, "торопиться здесь не приходится и забегать вперед", поскольку еще необходимо договориться, как именно будет функционировать координационный центр.

Остается много вопросов технического характера: "кто, где будет находиться, кто будет направлять заявки, как они будут поступать, как они будут рассматриваться, кто и как будет принимать решение по этим заявкам, как будет осуществляться мониторинговая функция".

Для согласования всех этих моментов потребуется время, предупредил российский посол.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 26 июля в российском Минобороны рассказали, что в Стамбуле приступил к работе совместный координационный центр по продуктовой сделке.

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