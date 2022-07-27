Российская ПВО отразила ракетную атаку на Мелитополь

Жертв и разрушений нет

Системы противовоздушной обороны ВС России отразили ракетную атаку на Мелитополь. ВСУ пытались обстрелять городскую инфраструктуру, однако безуспешно, обошлось без разрушений, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.

"Вчера ПВО пресекла попытку ракетного удара по городской инфраструктуре. Все атаки отражены. Разрушений нет. Город работает в штатном режиме", - цитирует представителя ВГА агентство ТАСС.

Российские войска контролируют более 70% территории Запорожской области. Местные власти заявили о намерении войти в состав России, референдум назначен на сентябрь. В администрации заявляют, что цель обстрелов со стороны ВСУ – помешать подготовке к плебисциту.

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