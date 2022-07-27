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МИД России: поставки зерна с Украины начнутся в ближайшее время

12:13
  • среда
  • 27 июля 2022

Экспорт начнется синхронно

Экспорт зерна из России и Украины должен начаться синхронно.
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Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко. Поставки начнутся в ближайшее время. О днях или неделях идет речь, он не уточнил.

"Судя по тому, что говорят наши турецкие коллеги, на территории которых находится координационный центр, они рассчитывают, что эти поставки, по крайней мере, с Украины, начнутся в ближайшее время", - сообщил замглавы МИД.

Ранее агентство Reuters написало, что первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморские порты уже на этой неделе.

В Стамбуле 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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