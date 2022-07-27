Собянин снизил ставки по льготным инвесткредитам для промышленности до 3%

Показатель уменьшен втрое

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым снизил ставки по льготным инвестиционным кредитам для промышленности с 9% до 3%. Кроме того, максимальный размер кредита увеличен с 1 млрд до 3 млрд рублей. Об этом в среду, 27 июля, рассказали в пресс-служба мэра и правительства столицы.

Процентные ставки будут снижены как для новых заемщиков, так и по кредитам, заявки на которые были одобрены ранее.

Программа льготного кредитования предприятий была принята правительством Москвы в марте 2022 году как антикризисная мера, призванная смягчить последствия резкого роста ставок по коммерческим кредитам. Оператором программы определен Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. На субсидирование процентных ставок по кредитам из городского бюджета было выделено 20 млрд рублей. Промышленные предприятия могут получить поддержку на приобретение оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности и реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.

Компания — получатель кредита должна быть зарегистрирована в Москве, осуществлять деятельность не менее двух лет, не находиться в процессе банкротства и не иметь задолженности по уплате налогов. Также есть требования к численности сотрудников: не менее 50 работников — для высокотехнологичных производств, не менее 100 — для всех остальных.

Ранее Сергей Собянин рассказал о мерах, которые столичные власти оказывают для поддержки модной индустрии. Столичные власти учредили несколько видов субсидий и грантов для производителей одежды, обуви, тканей и аксессуаров. Город готов компенсировать до 50% затрат на покупку и лизинг оборудования, а также софинансировать до 95% затрат на обучение сотрудников.

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