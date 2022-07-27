Украинские власти изъяли десяток танков у жителей Полтавской области

Также граждане присвоили две боевые бронемашины

Две боевые бронированные машины и 11 танков изъяли украинские власти за пять месяцев у жителей Полтавской области. Конфискованы несколько тысяч автоматов, пистолетов и пулеметов, сообщили в областной прокуратуре.

"В Полтавской области у местных жителей изъяли более 7 тысяч единиц оружия, боеприпасов, две бронированные машины и 11 танков. Возбуждено 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В начале июля в Киеве признали, что выявлены случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Российские эксперты считают, что Украина по коррупционным нелегальным схемам продает до 15% процентов поставляемого ей странами НАТО вооружения.

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