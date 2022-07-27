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Бочкарев: При строительстве корпуса инфекционной клинической больницы №1 применяются "умные" сервисы

12:36
  • среда
  • 27 июля 2022

Это позволяет создать "человекоцентричную больницу"

При строительстве крупных медицинских объектов в Москве на всех этапах жизненного цикла зданий применяются "умные" сервисы.

Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Использование подобных технологий позволяет создавать "человекоцентричные больницы", комфортные для пациентов, их близких, медиков и технического персонала.

В частности, подобные "умные" сервисы были использованы при строительстве нового инфекционного лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы №1

 "Применяются сервисы по цифровизации закупок, облачный сервис для исполнительной документации, мобильный сервис найма персонала и расчетов. В перспективе планируется внедрить систему "умной" эксплуатации здания", - заявил Бочкарев.

Он отметил, что в настоящее время в Москве одновременно возводится 30 объектов здравоохранения. Проектирование всех медицинских объектов ведется с применением технологий информационного моделирования (BIM).

Цифровые сервисы, внедряемые на столичных объектах, - решения от российских разработчиков, объединенных в экосистеме Amethyst Group. Бочкарев добавил, что комплексное внедрение таких решений важно при проектировании, строительстве и эксплуатации всех объектов, особенно социальных.

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