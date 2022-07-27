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ВКС России уничтожили базу десантной бригады ВСУ

12:40
  • среда
  • 27 июля 2022

Ликвидированы более 200 националистов

Авиация ВКС России нанесла удар высокоточным оружием по временной базе десантно-штурмовой бригады ВСУ в Николаеве. Уничтожены сотни боевиков и бронетехника, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

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"Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия "Николаевстройтранс" уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - сообщил генерал. Конашенков уточнил, что потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20 единиц бронетехники.

Кроме того, в районе Артемовска ликвидирована рота 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. А 53-я механизированная бригада украинской армии, по данным Минобороны, после уничтожения высокоточным оружием ее командного пункта,  фактически утратила боеспособность, передает ТВЦ.

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