Турция обвинила "некоторые страны" в попытках помешать зерновой сделке

Конкретные государства в Анкаре не назвали

Некоторые государства препятствовали подписанию соглашения в рамках продуктовой сделки между Россией и Украиной. Об этом в среду, 27 июля, рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Как пояснил турецкий политик, эти страны "считали, что подписание соглашения не должно быть, поскольку конфликт должен продолжиться, чтобы ослабить Россию".

Однако еще до подписания этого договора Анкара провела сложную работу и обсудила все беспокойства сторон, заявил Чавушоглу.

Глава МИД Турции подчеркнул обеспокоенность ударами по порту Одессы, заявив, что "если механизм сорвется, это будет большой проблемой". Однако работа над реализацией достигнутого соглашения продолжается, сообщает телеканал tv100.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов предложил "немножечко набраться терпения" тем, кто интересуется, "а когда пойдут первые суда, когда первые грузы" в рамках зерновой сделки. Дипломат пояснил, что необходимо договориться, как именно будет функционировать координационный центр и решить много вопросов технического характера.

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