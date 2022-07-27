Песков объяснил сокращение поставок газа в Европу

Это связано с санкциями

Технические возможности "Газпрома" по поставке газа в Европу сократились из-за западных санкций. Об этом в среду, 27 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская компания поставляет в Европу столько газа, сколько возможно с сложившихся условиях.

Однако из-за антироссийских санкций "Газпром" не может своевременно обслуживать технические агрегаты, поэтому не имеет возможности поставлять большие объемы газа в Европу, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Северный поток" прокачивает в Европу всего 20% от максимальной мощности газопровода. Поставки снова снижены с 7:00 по московскому времени 27 июля, так как "Газпром" остановил еще одну турбину. В рабочем состоянии находится лишь один газотурбинный двигатель на компрессорной станции "Портовая". Сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированной турбины из Канады "Газпрому" до сих пор неясны.

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