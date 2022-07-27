Союзные войска ликвидировали пункт сбора наемников в Харькове

В Артемовске уничтожены боевики "Черной сотни"

Авиация и артиллерия союзных войск за сутки уничтожила боевиков и военную технику ВСУ в 142 районах Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Поражена живая сила и военная техника в 142-х районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове, а также боевики формирования "Черная сотня" в районе Артемовска Донецкой Народной Республики", - сообщил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, ликвидированы также батарея реактивных систем залпового огня "Ураган", артиллерийская батарея гаубиц "Гиацинт-Б", батарея РСЗО "Град", два артиллерийских взвода гаубиц "Мста-Б" и пять взводов орудий Д-30. Кроме того, уничтожено восемь складов боеприпасов украинской армии в ДНР, Запорожской и Николаевской области, передает ТВЦ.

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