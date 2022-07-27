В Кремле заметили ростки здравого смысла в антироссийской истерике

Кризис калининградского транзита "разблокирован", заявил Песков

Разблокировка транзита российских грузов через Литву - это позитивный опыт, достигнутый путем переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ситуация, которая возникла вокруг Калининграда из-за "абсурдных санкций" является жизненно важной для нашей страны.

"Сейчас кризисная ситуация разблокирована, это позитивный факт. Иногда даже в такой антироссийской истерике все-таки какие-то ростки здравого смысла мы встречаем. Будем надеяться, что эти ростки и дальше будут прорастать", - сказал спикер Кремля.

18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. 22 июля транзит возобновился. Через четыре дня первые 60 вагонов с цементом прибыли в Калининград транзитом через Литву.

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