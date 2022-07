Little Big отменили тур по России

Билеты можно вернуть по месту приобретения

Группа Little Big отменила российский тур на 2022 год.

В коллективе пояснили, что "в силу текущих обстоятельств" проведение тура "не представляется возможным".

"Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас", – говорится в сообщении группы.

Тур Little Big в России должен был состояться с 27 августа по 10 декабря.

