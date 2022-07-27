Эксперты позитивно оценили снижение ставки по льготным инвесткредитам в Москве

Льготные займы станут толчком для развития столичной промышленности

Эксперты оценили снижение ставки по льготным инвестиционным кредитам в столице. Решение мэра станет толчком для развития. Так считает генеральный директор московского предприятия по производству осветительных установок "Аргус-М" Екатерина Степанова.

В свою очередь член совета московского отделения "Деловой России" Георгий Капанадзе, полагает, что пониженная кредитная ставка может оживить кредитную активность компаний в определенных сферах бизнеса, например, в торговой отрасли.

Увеличение лимита займа и срока выплаты кредита расширяют горизонты перед промышленниками, позволяя им максимально вложиться в развитие технологий и сделать предприятие современным и конкурентоспособным, считает коммерческий директор ООО НПП "Спецкабель" Сергей Лобанов.

"Для одних таковыми станут дополнительные вливания в уже действующие проекты, а для других - развитие принципиально новых для себя направлений", - сказал Лобанов, добавив, что подобные меры превращают кризис в новые возможности для компаний.

Льготное кредитование стало одним из самых эффективных и востребованных инструментов в рамках антикризисной поддержки предприятий, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, общая сумма одобренных заявок превышает 160 миллиардов рублей.

"Эти ресурсы позволяют предприятиям решать вопрос пополнения оборотных средств, получать финансирование на реализацию инвестпроектов и расширение производства", - сказал Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым снизил ставки по льготным инвестиционным кредитам для промышленности с 9% до 3%. Кроме того, максимальный размер кредита увеличен с 1 млрд до 3 млрд рублей.

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