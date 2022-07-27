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Песков опроверг встречу Путина со Шрёдером в Москве

13:36
  • среда
  • 27 июля 2022

Экс-канцлер Германии приезжал в столицу России в отпуск

Президент Владимир Путин не проводил встречу с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером во время визита немецкого политика в Москву. Об этом в среду, 27 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Еще до приезда Шрёдера на несколько дней в российскую столицу представитель Кремля отмечал, что встречи политика с Путиным в планах нет, но российская сторона не исключает контактов, сообщает РБК.

Ранее Шредер покинул совет директоров компании "Роснефть" и отклонил предложение войти в совет директоров российской компании "Газпром".

Незадолго до этого Европарламент предложил ввести санкции против Шредера, если он не покинет занимаемые им должности в российских компаниях. Брюссель пригрозил заблокировать все европейские активы политика.

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