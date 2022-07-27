Рада назначила нового генпрокурора Украины

Им стал член контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины

Верховная рада назначила новым генеральным прокурором Украины депутата партии "Слуга Народа" Андрея Костина.

За решение проголосовали 299 народных депутатов Украины. Костин входил в контактную группу по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее кандидатуру Костина предложил президент страны Владимир Зеленский. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован на сайте Верховной рады.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от исполнения должностных обязанностей генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Глава государства заявил, что сотрудники этих ведомств совершали государственную измену, а отвечать за своих подчиненных предстоит руководителям.

Позже в офисе Зеленского уточнили, что отстранение от исполняемых обязанностей не означает увольнение с этих должностей. Окончательное решение об их должностях будет принято Зеленским по итогам служебных проверок и расследований.

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