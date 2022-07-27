Собянин: Подготовка к отопительному сезону в Москве завершится до 1 сентября

Мэр посетил ТЭЦ-26

Жаркая пора наступила у столичных коммунальщиков - они уже готовятся к отопительному сезону. Сегодня Сергей Собянин проинспектировал ход работ на крупнейшей ТЭЦ в городе. Ведь, помимо тепла, она даёт электроэнергию сразу нескольким районам Москвы.

Бесперебойное снабжение теплом и электроэнергией нескольких тысяч квартир, офисных зданий, больниц и школ - задача ответственная. А ведь запросы потребителя растут, значит, поставщику электроэнергии важно предусмотреть запасы. По размеру установленной электрической мощности ТЭЦ-26 - крупнейшая теплоэлектроцентраль Москвы. Обеспечивает подачу тепла 2 млн человек, проживающих в Чертанове, Ясеневе, Бирюлеве, Марьине. Лето - время профилактики и ремонта.

"Месяц назад закончен капремонт. На газовой турбине были заменены основные части. Ближайшие 4 года турбина в ремонтах нуждаться не будет", - говорит замначальника теплотехнической службы по ПГУ ТЭЦ-26 Иван Щербаков.

Хорошая новость для жителей южного округа Москвы. Также на предприятии внедрена система экомониторинга, помогающая контролировать выбросы в атмосферу и отслеживать уровень шума. Проверить готовность предприятия к отопительному сезону приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В самый пик летнего периода идёт одновременно и самая активная фаза подготовки города к осенне-зимнему периоду. Подготавливается огромный жилой фонд и фонд капительных строений - это около 70 тысяч объектов. Это десятки тысяч сетей - теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газовое хозяйство. Ну и сердцем всей коммунально-энергетической системы является "Мосэнерго". Ее мощности, которые обеспечивают и теплом, и электричеством Москву. Самое большое в мире предприятие по выработке тепла", - заявил Сергей Собянин.

Запасы мазута, угля, дизельного топлива, сформированные на ТЭЦ, позволят мегаполису пережить даже самую холодную зиму. В исправном состоянии снегоуборочная техника, закуплены противоголоёдные реагенты. Для оперативного ремонта повреждений на тепловых, электрических и других сетях подготовят бригады и аварийные источники электроснабжения. В планах - ремонт инженерных систем в жилых домах и замена дорожного покрытия.

"Большие работы проводятся по модернизации мощностей, по улучшению экологии, автоматизации процессов управления. И я от имени москвичей выражаю благодарность коллективу "Мосэнерго", поздравляю с юбилеем и, надеюсь, что и впредь своим профессионализмом, трудом, вы будете обеспечивать надёжное снабжение теплом, электроэнергией Москву", - заявил Собянин.

Подготовка к предстоящему отопительному сезону должна быть завершена до первого дня осени. Значит, должны быть проведены профилактические и ремонтные работы на оборудовании, задействованном в процессе подачи тепла. А также проверены все здания и сооружения, его получающие. Это без малого 35 тысяч жилых домов, школы, больницы, детские сады, офисные помещения и инфраструктура самого топливно-энергетического комплекса.

Анастасия Мартынова, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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