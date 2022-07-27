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Деньги за проезд по МСД пойдут на дорожную инфраструктуру

15:07
  • среда
  • 27 июля 2022

Проезд по МСД будет бесплатным для жителей Москвы и области

Московский скоростной диаметр, который откроют уже в сентябре, станет бесплатным для жителей Москвы и области. Об этом Сергей Собянин заявил накануне. Для всех остальных автомобилей, в том числе транзитных и грузовых, с 1 января 2023 года вводится плата за проезд.

Трасса длиной 68 километров пройдет с севера на юг и соединит крупнейшие вылетные магистрали города, а заодно и 48 районов. Пересечь весь город без остановок можно будет всего за 40 минут.

"Все деньги, которые будут собраны с оплаты проезда на МСД, пойдут только на строительство дорожной инфраструктуры. На МСД мы также планируем запустить движение городского транспорта для того, чтобы можно было на автобусе, электробусе доехать между районами Москвы. Транзитных грузовиков на МСД не будет", - рассказал первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Роман Латыпов.

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