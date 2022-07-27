Станцию "Марьина Роща" МЦД-2 достроят до конца года

Вестибюли почти закончены

В конце этого года достроят крупный объект - станцию "Марьина Роща" второго Московского центрального диаметра. Она готова уже больше чем наполовину. Вестибюли почти закончены, а вот надземный переход находится в работе.

Сейчас на будущей станции МЦД-2 "Марьина Роща" возводят надземный переход между северным и южным вестибюлями. Со стороны южного уже можно угадать очертания, а со стороны северного только строят опоры. Немаловажно и то, что удобен он будет не только пассажирам станции, но и жителям района в принципе, ведь он соединит между собой его северную и южную части, а именно улицу Веткина и 7-й проезд Марьиной Рощи. В северном вестибюле уже установили эскалаторы, их будет два, идёт монтаж внутренних инженерных систем и отделочные работы. Совсем скоро лестница станет белой, уже рядами выложены гранитные плиты, на каждый сектор определённое количество.

"На 90% вестибюль внешней отделкой закончен. Сейчас находится в стадии работ по внутренней отделке, прокладываются сети слаботочные, устанавливаются подъёмные механизмы: эскалаторы, лифты. В ноябре-декабре 2022 года будут полностью завершён, полностью будет выполнена пешеходная связь и открыта пассажирская платформа по МЦД-2", - говорит замначальника ДТРС "Москва" Геннадий Присяжный.

И пока идёт строительство, поезда по второму диаметру тоже идут. Строящаяся станция МЦД-2 - часть будущего транспортно-пересадочного узла. Здесь появится переход на Люблинско-Дмитровскую ветку метро, станцию "Марьина Роща", но уже другого, четвёртого диаметра, и конечно, пересадка на Большую кольцевую линию.

"Сейчас происходит возведение опор, на которые будет непосредственно опираться пешеходный переход. Построено 2 опоры из 4. Первая и вторая опоры будет завершена в августе 2022 года. После чего мы полностью соберём пролётное строение", - говорит Присяжный.

Станция уже готова больше, чем наполовину. Открыть её планируют до конца года, а уже в 2023 году и "Марьину рощу" четвёртого диаметра.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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