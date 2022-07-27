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Банду автоугонщиков судят в Подольске

15:07
  • среда
  • 27 июля 2022

Ущерб превысил 30 миллионов рублей

В Подольске перед судом предстанут угонщики автомобилей. Похищение иномарок было поставлено у злоумышленников на поток. Сначала подбирали дорогую иномарку у какого-нибудь дома, потом с помощью спецоборудования вскрывали охранную систему и запускали двигатель.

Чтобы не поймали по дороге, устанавливали ложные номерные знаки. Дальше дело оставалось за малым - отогнать машину в гараж, перебить ВИН и продать.

В ходе обыска на участках обвиняемых оперативники обнаружили пять угнанных автомобилей. Уже известно, что было их намного больше, как минимум, 13. Общая сумма ущерба уже превысила 32 миллиона рублей.

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