Банду автоугонщиков судят в Подольске

Ущерб превысил 30 миллионов рублей
В Подольске перед судом предстанут угонщики автомобилей. Похищение иномарок было поставлено у злоумышленников на поток. Сначала подбирали дорогую иномарку у какого-нибудь дома, потом с помощью спецоборудования вскрывали охранную систему и запускали двигатель.
Чтобы не поймали по дороге, устанавливали ложные номерные знаки. Дальше дело оставалось за малым - отогнать машину в гараж, перебить ВИН и продать.
В ходе обыска на участках обвиняемых оперативники обнаружили пять угнанных автомобилей. Уже известно, что было их намного больше, как минимум, 13. Общая сумма ущерба уже превысила 32 миллиона рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"