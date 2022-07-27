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В "Парке Яуза" появятся экоплощадь и зона отдыха

15:14
  • среда
  • 27 июля 2022

Работы планируется завершить до конца сентября

Экоплощадь и зона отдыха появятся в будущем "Парке Яуза". Работы по обустройству этих уникальных экологических объектов в самом разгаре. На месте заболоченного участка строят навес с подвесными качелями, гамаками и арт-объектами. Рядом возводят площадку для йоги в форме шестигранника.

"Парк Яуза" займет более 350 гектаров. Новая зеленая зона отлично подойдет для прогулок и отдыха москвичей. Все работы планируют завершить до конца сентября.

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Парк Яуза
Парк Яуза
Парк Яуза
Парк Яуза
Парк Яуза
Парк Яуза
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