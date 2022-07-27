Минцифры определило приложения для обязательного размещения в RuStore

Эти приложения признаны социально значимыми

Министерство цифрового развития России определило список социально значимых приложений для обязательного размещения в российском магазине мобильных приложений RuStore. Об этом в среду, 27 июля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Таких приложений четыре: "Госуслуги", "Госуслуги Авто", "Госуслуги Культура", "Госуслуги. Решаем вместе".

В дальнейшем перечень обязательных к размещению приложений планируется расширять по согласованию с бизнесом и ведомствами. В Минцифры уточнили, что устанавливать такое приложение на смартфон или нет — личный выбор каждого пользователя.

Утверждение предусмотренного проектом приказа перечня не препятствует размещению иных приложений в магазине приложений, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минцифры заявили, что RuStore — это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке ведомства.

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