Панельные дома в Москве преображаются после капремонта

Их перекрашивают в различные цвета

Панельные дома в Москве больше не будут серыми! После капремонта фасады столичных многоэтажек становятся цветными. Палитра - самая разная, и это принципиальное архитектурное решение.

"Однотипные унылые коробки" или просто "панельки" - как только не называют эти дома, которых в Москве - целые кварталы.

"Действительно, проблема за 60 лет эксплуатации заключается в том, что с этих домов эта плитка начинает осыпаться. Во-первых, вид их становится, мягко говоря, не очень симпатичным. Более того, оголяются несущие конструкции, ограждающие фасады. Поэтому дом начинает медленно разрушаться", - рассказал генеральный директор компании генерального подрядчика Фонда капитального ремонта Москвы Юрий Ланговой.

Столичным домам после капремонта такие неприглядные определения - в виде унылой коробки - уже совсем не подходят. Девятиэтажка на Анадырском проезде как будто новенькая. Дом радует глаз приятной расцветкой в пастельных желто-серых тонах. В каждом районе - свое цветовое решение.

"Они продуманы. Это чувствуется. Времена, когда выкрашивали фасады и подъезды безумной краской, просто потому, что было подешевле и какая была на складе, уже прошли. И это не просто цвет, это действительно очень важное архитектурное решение", - отметила историк архитектуры Мария Василенок.

Смене цветовой палитры рады и москвичи. Но главное - внутри. Под красивой оболочкой - новый современный материал для отделки фасадов. Он идеально подходит для панельных домов, даже тех, которые облицованы плиткой, ведь к ней далеко не все материалы хорошо прилипают. Российские производители постарались и создали специальный состав - он отлично ложится и держится.

"Технология выполняется в два этапа. Первый этап - это подготовительный. Это подготовка ремонтной поверхности, которая включает в себя простукивание и шлифовку фасада для получения шершавой поверхности. Второй этап - это уже нанесение полимерно-цементными составами клеевой основы, которая после грунтуется, наносится декоративный слой", - сообщил начальник управления контроля производства работ ФКР Москвы Андрей Коробов

Особое внимание - межпанельным швам, которые доставляют со временем много неприятностей. "Дело в том, что, в основном, проблемы таких домов - это влага, которая попадает через старые швы. То есть у жителей в квартире появляется плесень. Соответственно, промерзание стыков плит происходит в квартире", - рассказал заместитель начальника строительного контроля по СВАО ФКР Москвы Тимофей Метельков.

Швы полностью расчищают и заделывают современным материалом, который не пропускает влагу и холод. В результате зимой в квартире будет гораздо теплее. В целом же российские строительные материалы показали удивительную прочность при климатических испытаниях. Экспертизы показывают, что такие фасады легко выдержат различные погодные условия в ближайшие 30 лет.

Екатерина Гоголева, Илья Дроздов, "ТВ Центр".

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