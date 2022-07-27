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В московских парках появились отечественные электрокары

15:23
  • среда
  • 27 июля 2022

Автомобили оборудованы аккумуляторами российской сборки

Без вреда для экологии! Первые прогулочные электромобили на отечественных батареях появились в столичных парках.

На таких машинах в заповедниках и природных заказниках теперь проводят экскурсии. Перевозят маломобильных граждан. И, конечно, используют  в хозяйстве. Главная особенность электрического мини-транспорта - комфорт, бесшумный ход и отсутствие вредных выбросов.

Важно, что эти электрокары исключительно отечественного производства. И даже батареи для них проектировали специально.

"Батареи - ключевой элемент электромобиля, порядка 30-40 процентов по себестоимости. Это ключевая технология с развитием электродвижения, которая должная развиваться в нашей стране. Эти автомобили оборудованы аккумулятором российской сборки. Батареи, которые стоят в электромобиле, позволяет ему проезжать до 100 километров, зарядка осуществляется от обычного напряжения 220 вольт. Время зарядки порядка 6-10 часов", - говорит генеральный директор ООО "РЭНЕРА" Александр Камашев.

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