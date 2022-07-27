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Лавров оценил надежность американского доллара

13:42
  • среда
  • 27 июля 2022

Все больше стран разочаровываются в валюте США

Американский доллар больше не является надежной валютой. К такому выводу приходят все больше стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Не будучи экспертом в монетарных вопросах, могу сказать, что у многих государств возникают очевидные ощущения, что доллар ненадежен и его капризное поведение в будущем каждый может почувствовать на себе", - отметил Лавров, выступая перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипкорпуса.

Глава МИД ранее сообщил по итогам переговоров с эфиопским коллегой, что Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы в сфере военно-технического сотрудничества. При этом будут учитываться интересы Аддис-Абебы по обеспечению обороноспособности страны, передает ТАСС.

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