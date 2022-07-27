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Фестиваль "Московское варенье" откроется в столице 29 июля

15:59
  • среда
  • 27 июля 2022

Завершаются последние приготовления

В  пятницу, 29 июля, в Москве откроется самый сладкий и любимый летний фестиваль. Правда, сейчас дизайнеры больше заняты не меню, а художественным оформлением предстоящего мероприятия. Яркие арт-объекты украсят площадки фестиваля "Московское варенье". В этом году процесс их создания затянулся. Из-за аномальной влажности краска сохнет долго. Конфитюры, джемы, повидло, а ещё мёд, пахлава, ягоды, мороженое - словом, все то, что отвергают диетологи, но пропагандируют гедонисты. Только они, истинные жизнелюбы, могут оценить вкусы 300 видов варенья, которое привезут в столицу.

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