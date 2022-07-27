В одну из церквей Храма Василия Блаженного вернулся уникальный иконостас

Завершена его реставрация

В Храм Василия Блаженного вернулись танцующие пророки. Уникальный иконостас, на котором святые изображены в движении, два года находился на реставрации. Пришлось удалять пятна, восстанавливать красочный слой и древесину. И вот наконец ювелирная работа завершена, и святыня заняла положенное место. С чем столкнулись реставраторы и что ещё восстановили?

Впервые за два последних года двери церкви преподобного Варлаама Хутынского в Храме Василия Блаженного открыты для посетителей. Иконы вернулись после реставрации.

Живописные киоты. Уникальный верхний ряд - изображения "танцующих" пророков - они написаны оригинально, в движении. Необычна и история появления этого иконостаса. В 20-30-х годах прошлого века, когда Храм Василия Блаженного стал музеем, сотрудникам пришла идея - заменить иконы 19-го столетия на более ранние, времён строительства Собора. И действительно - нашли святыни 16-го века. Большая их часть - из разрушенных и закрытых в советские годы церквей. Соорудили и иконостас - из простых деревянных балок.

"Иконы были закреплены таким образом, что если бы понадобилось реставраторам, например, реставрировать икону Пресвятой Богородицы, то необходимо было бы разобрать весь деисусный ряд, чтобы вынуть эту икону и отправить в реставрационные мастерские. Поэтому мы поставили сейчас задачу перед реставраторами - соорудить новую конструкцию", - рассказала заведующая отделом "Покровский Собор" ГИМ Татьяна Сарачева.

Теперь, благодаря новой конструкции, созданной из дуба, икону из любого ряда можно вынимать и отправлять на реставрацию безболезненно для остальных. Впрочем, сотрудники надеются - помощь мастеров им не понадобится еще долго - сейчас была проведена колоссальная работа.

"Иконы находились в аварийном состоянии, поскольку они осыпались, имелись утраты, не говоря уже о том, что их внешний вид выглядел несколько устрашающе, они очень были грязные. Индивидуальный подход к каждой иконе был осуществлен", - отметила заместитель заведующего отделом реставрации ГИМ Ольга Долганова.

Впрочем, отреставрировали не только иконостас. Но и редкие предметы декоративно-прикладного искусства. Парные хоругви 1896-го года находятся в храме неслучайно. Они и созданы были специально для него - в честь коронации последнего русского императора Николая II. И чтобы вернуть их к жизни, реставраторам пришлось практически полностью разобрать хоругви.

"Это была очень сложная работа, потому что сама конструкция хоругвей - она очень сложна, там и металл, и желтый металл, и белый металл, соотношение различных красителей и типов эмалей, что делает реставрацию очень сложной", - сообщил директор ГИМ Алексей Левыкин.

Для Храма Василия Блаженного, как и для всех старинных памятников архитектуры, постоянный процесс реставрации - состояние естественное и необходимое. И теперь на очереди к мастерам - иконостасы еще из двух церквей Собора.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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