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В Крыму рассказали об упущенном Зеленским шансе

13:52
  • среда
  • 27 июля 2022

Нынешней ситуации можно было не допустить

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского был исторический шанс.

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"У Зеленского был исторический шанс не допустить нынешней ситуации в самый начальный момент ее формирования. Но он этот шанс бездарно прозевал, поскольку политик он неопытный, недальновидный", - написал Константинов в Telegram.

Он добавил, что Зеленскому нужно было признать российский статус Крыма и отказаться от претензий на Донбасс, а также провозгласить нейтральный статус своей страны.

"В целом он у Украины и так был, нужно было его просто сохранить и снабдить гарантиями", - объяснил Константинов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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