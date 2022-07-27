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Лавров: Запад будет наказывать всех, кто не захочет подчиняться

13:57
  • среда
  • 27 июля 2022

Но большинство стран в мире намерены отстаивать свою независимость

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что многим странам мира сегодня приходится выбирать - присоединиться к Западу или нет.

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"Правила Запада строятся по такому принципу: если нам что-то нужно, вы должны этому подчиняться. А если не подчинитесь, будете наказаны", - отметил глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что большинство стран в мире будут отстаивать свою независимость.

"Свидетельство тому тот факт, что кроме двух-трех развивающихся стран, никто в Африке, Азии, Латинской Америке не присоединился к нелегитимным западным санкциям против России", - уточнил министр.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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