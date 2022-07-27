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Минобороны открыло паромную линию Ейск-Мариуполь

14:09
  • среда
  • 27 июля 2022

Пока планируется один рейс в сутки

Регулярная паромная переправа начала действовать между азовскими портами Ейск и Мариуполь. Линию запустило Минобороны России. Первый паром с грузами прибыл в Мариуполь 27 июля.

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"Сегодня первый автомобильно-пассажирский паром "Лаврентий" вышел из морского порта Ейска в направлении Мариуполя. Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров", - говорится в сообщении военного ведомства.

В порту Мариуполя еще продолжается работа по восстановлению необходимой инфраструктуры для обслуживания судов. На первом этапе паром будет совершать один круговой рейс в сутки, передает РИА Новости.

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