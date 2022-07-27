Семь случаев подварианта COVID-19 "кентавр" выявлено в России

Стремительного роста заболеваемости пока нет

В России выявлено семь случаев заболевания новым подвидом омикрон-штамма коронавируса "кентавр". Об этом в среду, 27 июля, рассказала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по клинико-аналитической работе Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, фиксируется рост заболеваемости в связи с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма "омикрон". Доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причем преобладает BA.5. Доля BA.2.75 ("кентавр") пока незначительна, всего семь случаев на всю страну.

Стремительного роста заболеваемости COVID-19, как в январе 2022 года при смене циркулирующего в то время геноварианта "дельта" на "омикрон", не отмечается.

Некоторые ученые объясняют это тем, что у тех, кто переболел первыми вариантами "омикрона", сохранились антитела, которые пока защищают и от новых подвариантов, цитирует Пшеничную АГН "Москва".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах сохраняются в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме того, в силе остается рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 с периодичностью каждые шесть месяцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"