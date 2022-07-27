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Штраф Моргенштерну за пропаганду наркотиков оставили в силе

14:13
  • среда
  • 27 июля 2022

Сумма составила 100 тысяч рублей

Верховный суд Татарстана оставил в силе штраф рэперу Алишеру Моргенштерну (физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента) в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, пишет РИА "Новости".
Моргенштерн подал в суд на Минюст

"Постановление Набережночелнинского городского суда оставить без изменения, жалобу защитника - без удовлетворения", - огласил судья решение.

По мнению суда, в ряде видеоклипов Моргенштерна на YouTube демонстрировалось схожее с коноплей растение, а также содержались ассоциативные связи между допустимостью потребления наркотиков и достижением успеха.

Ранее Минюст включил Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Иностранными источниками финансирования указаны "Yoola Labs Ltd" (Израиль) и Украина.

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