Зеленский снова позвал президента Германии на Украину

Ранее отказ украинских властей принять Штайнмайера в Киеве стал причиной разногласий

Президент Украины Владимир Зеленский повторил германскому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру приглашение посетить Киев. Об этом в среду, 27 июля, рассказал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник, скоро покидающий эту должность.

Как отметил дипломат, в Киеве все еще ждут президента Германии, в последнем телефонном разговоре Зеленский пригласил его лично во второй раз.

Мельник рассказал, что перед отъездом из ФРГ хотел бы встретиться со Штайнмайером и провести с ним "открытый разговор". Посол заявил, что ценит президента Германии за то, что в отличие от экс-канцлера Ангелы Меркель "он немедленно отреагировал на критику своих предыдущих взаимоотношений с Россией", сообщает ТАСС.

Штайнмайер собирался в Киев в компании с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии для демонстрации общеевропейской солидарности с Украиной. Но немецкому политику оказались не рады в украинской столице из-за его тесных связей с Россией и поддержки "Северного потока". Визит не был согласован с офисом Зеленского и его пришлось отложить.

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