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Задержана обокравшая россиян "звезда" Finiko Тиффани

14:39
  • среда
  • 27 июля 2022

Ей предъявлено обвинение

Сотрудники правоохранительных органов задержали "директора сети" финансовой пирамиды Finiko, известную под псевдонимом Тиффани.
Москвичка потеряла 18 миллионов в финансовой пирамиде

Предварительно установлено, что фигурантка была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более 5 миллионов долларов она получила статус "директор сети" и руководила несколькими "топ-менеджерами".

45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанной предъявлено обвинение в мошенничестве более чем на пять миллионов долларов.

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