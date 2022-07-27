Задержана обокравшая россиян "звезда" Finiko Тиффани

Ей предъявлено обвинение

Сотрудники правоохранительных органов задержали "директора сети" финансовой пирамиды Finiko, известную под псевдонимом Тиффани.

Предварительно установлено, что фигурантка была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более 5 миллионов долларов она получила статус "директор сети" и руководила несколькими "топ-менеджерами".

45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанной предъявлено обвинение в мошенничестве более чем на пять миллионов долларов.

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