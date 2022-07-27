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Spotify потерял еще 600 тысяч премиум-пользователей из России

14:25
  • среда
  • 27 июля 2022

Работа сервиса в России была приостановлена 11 апреля

После ухода из России аудиостриминговый сервис Spotify потерял 600 тысяч премиум-пользователей во втором квартале, сообщила пресс-служба площадки.

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"Количество премиум-пользователей выросло на 14% по сравнению с прошлым годом, до 188 миллионов. Включая потерю примерно 600 тысяч пользователей в результате закрытия бизнеса в России", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в первом квартале сервис потерял около 1,5 миллиона подписчиков из России.

Spotify был создан в 2008 году. Это более 82 миллионов музыкальных треков на 183 рынках.

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